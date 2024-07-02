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В Югре перекрыли канал нелегальной миграции

Происшествия, 10:55 02 июля 2024

РУФСБ России по Тюменской области

Уголовное дело возбудили в отношении выходца из стран Центрально-Азиатского региона, которого подозревают в организации канала незаконной миграции.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность гражданина России, выходца из стран Центрально-Азиатского региона который, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал незаконное пребывание иностранцев на территории Российской Федерации.

По версии следствия, мужчина вступил с неустановленным лицом в сговор и организовал незаконное пребывание иностранцев на территории РФ. Подозреваемый, находясь на территории ХМАО-Югры, заключал фиктивные трудовые договора гражданско-правового характера с иностранцами без реальной необходимости осуществления ими трудовой деятельности, после чего готовил необходимые комплекты документов и передавал их за деньги для предоставления в отдел по вопросам миграции, чтобы продлить сроки пребывания в РФ.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное подразделение управления возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России. Мужчине грозит срок до 7 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

B настоящее время выявляют другие эпизоды и соучастников.

Эксперт отметил, что незаконная миграция наносит ущерб интересам государства и должна встречать противодействие. "Добросовестная миграция во всех государствах всегда приветствуется, но помимо прав есть и обязанности у тех, кто трудится на территории другого государства, - подчеркнул юрист региональной Ассоциации юристов России. - Законодатели продолжают работать над законами, которые должны навести порядок в ситуации с незаконной миграцией. В одном из последних проектов предложено конфисковывать имущество организаторов незаконной миграции. И это правильно".

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# миграция , РУФСБ России по Тюменской области

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