Тюменцев научат разрабатывать проекты и писать заявки на грантовые конкурсы

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Бесплатный онлайн-курс проектного менеджмента "Факультет создателей" запустили для жителей региона. 10 экспертов из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска и Нижнего Новгорода в сфере современного искусства и культуры расскажут о подходах в разработке проектов и работе с командой, поделятся лайфхаками по написанию заявок для грантовых конкурсов и поиске партнеров, разберут инструменты оптимизации работы над проектом. Образовательная программа доступна на сайте факультетсоздателей.рф, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходств".

"Мы хотели поделиться опытом воплощения идей в проекты с креаторами не только Тюменской области, но и других регионов. Онлайн-формат обучения позволяет как начинающим, так и опытным создателям в любое время, в любом месте посмотреть курс и найти в нем ответы на вопросы о развитии проекта", — сказала руководитель отдела поддержки создателей мультицентра Елена Клейман.

Программа состоит из пяти образовательных треков: "От идеи до концепции", "Инструменты планирования и выстраивания процессов в команде", "PR- менеджмент культурных проектов", "Смета и поиск ресурсов" и "Жизнь проекта после реализации". Участников курса ждут лекции, практические задания к ним и дополнительные файлы с полезной информацией, которые помогут в написании проектной заявки.