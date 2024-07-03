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Тюменцев просят поддержать создание арт-объекта на ул. Максима Горького

Общество, 13:23 03 июля 2024

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Горожане могут поддержать инициативу по созданию арт-объекта на фасаде жилого дома по ул. Максима Горького, 59. Мурал нарисует московский художник Humor в рамках международного проекта "Морфология улиц", сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Чтобы создать рисунок на стене здания, необходимо получить согласие жильцов. Команда "Морфологии улиц" вместе с волонтерами опросит собственников квартир девятиэтажного дома до 7 июля включительно. Нужно получить 75 % согласий.

Жильцы дома могут оставить подписи за арт-объект в мультицентре "Контора пароходства" на ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1 с 10 до 22 часов. Бланк можно попросить на стойке администратора.

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Отметим, в середине июля Humor и другие участники "Морфологии улиц" приедут в Тюмень, чтобы создать искусство на улицах города: муралы, работы с вышивкой, мозаикой и апсайклинг-арт.

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# Морфология улиц

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