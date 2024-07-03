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Участок линии электропередачи реконструировали энергетики в Тюменском районе

Общество, 20:45 02 июля 2024

пресс-служба АО "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень"

Участок линии электропередачи протяженностью 5 км реконструировали энергетики в Тюменском районе. Сотрудники компании "Россети Тюмень" обновили воздушные линии в Горьковском муниципальном образовании, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Специалисты установили новые опоры и обновили изоляторы. Устаревший неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 % до 90 %.

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# Россети Тюмень , энергетика

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