Команда ТИУ вошла в десятку лучших на Всероссийском фестивале ГТО

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Команда студентов ТИУ заняла пятое место в эстафете ГТО и шестое место в общем зачете на V Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. Мероприятие проходило в Волгограде, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Турнир ГТО собрал более 400 участников в возрасте от 18 до 24 лет в составе 50 команд. После нескольких дней соревнований тюменские студенты показали достойные результаты. В личном первенстве Виктория Парыгина стала серебряным призёром среди женщин 20-24 лет. Данил Бахтин и Максим Галкин вошли в десятку сильнейших среди мужчин 18-19 лет и 20-24 лет.