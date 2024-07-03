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Команда ТИУ вошла в десятку лучших на Всероссийском фестивале ГТО

Общество, 15:13 03 июля 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Команда студентов ТИУ заняла пятое место в эстафете ГТО и шестое место в общем зачете на V Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. Мероприятие проходило в Волгограде, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Турнир ГТО собрал более 400 участников в возрасте от 18 до 24 лет в составе 50 команд. После нескольких дней соревнований тюменские студенты показали достойные результаты. В личном первенстве Виктория Парыгина стала серебряным призёром среди женщин 20-24 лет. Данил Бахтин и Максим Галкин вошли в десятку сильнейших среди мужчин 18-19 лет и 20-24 лет.

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# ТИУ , фестиваль ГТО

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