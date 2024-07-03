Сотрудница OZON похитила в пункте выдачи товары на 750 тысяч рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Сотрудника маркетплейса OZON, подозреваемого в мошенничестве, будут судить в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 20-летняя обвиняемая с разных аккаунтов осуществляла заказы товаров с условием их выдачи на пункте по месту её работы.

Поступившие товары девушка подменяла на малоценные предметы и, пользуясь своим служебным положением, оформляла возврат.

Таким способом с пункта выдачи заказов обвиняемая похитила 116 посылок, причинив собственнику ущерб свыше 755 тыс. рублей.

Похищенные вещи, женскую одежду, спортивные костюмы и кроссовки, женские сумки и т.д., девушка присвоила себе. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный Тюмени.