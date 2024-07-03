Сильный ветер и гроза ожидаются в Тюмени 4 и 5 июля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погоды 4 и 5 июля предупреждают жителей областного центра. По данным Тюменского гидрометцентра в четверг днем возможны кратковременный дождь, гроза, западный ветер 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха достигнет 30 градусов.

В пятницу ночью — небольшой дождь, западный ветер 4-9 м/с, температура воздуха от 18 до 20 градусов. Днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза, северо-западный ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха до 30 градусов.

Горожанам напоминают, что по работе экстренных служб необходимо обращаться в контакт-центр администрации Тюмени по телефону 45-15-20.