  • 3 июля 20243.07.2024среда
  • В Тюмени 22..24 С 0 м/с ветер юго-восточный

Тюменцы могут стать волонтерами "Морфологии улиц"

Общество, 18:09 03 июля 2024

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Организаторы проекта "Морфология улиц" открывают прием заявок на кэмп волонтеров и набирают команду, чтобы помогать художникам рисовать работы и организовывать лаборатории, а PR-отделу снимать контент, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

С 10 по 12 июля для участников проведут мастер-классы и лекции, познакомят с актуальными медиаинструментами. Желающие могут стать арт-волонтером, медиаволонтером или лаб-волонтером.

﻿

Подать заявку можно до 7 июля включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Морфология улиц

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:32 03.07.2024Три золотых медали завоевали тюменские пожарные на Кубке Федерации
20:35 03.07.2024Всероссийский урбанистический хакатон "Города" пройдет в Тюмени
18:42 03.07.2024Тюменские дизайнеры представили концепцию оформления города ко дню рождения
18:09 03.07.2024Тюменцы могут стать волонтерами "Морфологии улиц"