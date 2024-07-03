Тюменцы могут стать волонтерами "Морфологии улиц"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Организаторы проекта "Морфология улиц" открывают прием заявок на кэмп волонтеров и набирают команду, чтобы помогать художникам рисовать работы и организовывать лаборатории, а PR-отделу снимать контент, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

С 10 по 12 июля для участников проведут мастер-классы и лекции, познакомят с актуальными медиаинструментами. Желающие могут стать арт-волонтером, медиаволонтером или лаб-волонтером.

Подать заявку можно до 7 июля включительно.