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Тюменцев приглашают на праздник книгопочитания

Общество, 17:03 03 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник книгопочитания "Семейный переполох у фонтана" пройдет в Библиотечном центре для молодёжи в Тюмени 5 июля. Тюменцам расскажут о городском конкурсе летнего чтения "#ЧитаемВместе" и о викторине "ЗнайЧитай", в которых можно принять участие, сообщает пресс-служба учреждения.

Также желающие смогут поучаствовать в книгре "Старая квартира". Необходимо рассказать семейную историю так, как это сделала Александра Литвина в книге "История старой квартиры".

Праздник закончится конкурсом граффити "Мама, папа, книга, Я". Мелом на асфальте нужно нарисовать любимую книгу в окружении семьи.

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