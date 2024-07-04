14-летнего подростка сбили в Тюмени на ул. Коммунистической

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летний мальчик попал под колеса автомобиля Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Коммунистической в Тюмени 2 июля. Со слов 43-летнего водителя машины, он не заметил ребенка из-за автомобиля, который двигался во встречном направлении, закрыв обзор дороги. Школьник получил травму колена. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники дорожного надзора направят предостережение в дорожную службу о необходимости обновления изношенной разметки, установке знаков "Пешеходный переход" на желтом флуоресцентном фоне.