В Тюменской области закупили хирургические светильники для двух больниц

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

По одному хирургическому светильнику закупили для Омутинской и Голышмановской больниц – филиалов областной больницы №11. Они уже установлены в операционных для проведения экстренных оперативных вмешательств, сообщает областной департамент здравоохранения.

Уникальная конструкция светильников позволяет создавать правильно направленный световой поток без теней. Купол аппарата имеет вогнутую внутрь форму, что позволяет светодиодным элементам обеспечивать равномерное освещение рабочей зоны без образования теней. Также хирургические светильники оснащены аварийным источником питания, который обеспечивает автономную работу в течение 5 часов. Это позволяет завершить операцию даже в случае отключения электроэнергии.

"Новые хирургические светильники обеспечат высокое качество освещения в операционных, что крайне важно для успешного проведения оперативных вмешательств. Новое оборудование не только улучшит условия работы наших хирургов, но и повысит безопасность и комфорт для пациентов",— отметил главный врач областной больницы №11 Алексей Белов.

Отметим, оборудование поступило в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".