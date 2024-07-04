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Более 18,5 тысяч пенсионеров Тюменской области получают доплату за иждивенцев

Экономика, 16:51 04 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 18,5 тыс. пенсионеров Тюменской области получают повышенную фиксированную выплату к пенсии за детей на иждивении. Это родители-пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов по основным образовательным программам, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

"Если ребёнок-студент находится в академическом отпуске, то право на получение фиксированной выплаты к пенсии в повышенном размере сохраняется, а вот в случае отчисления из учебного заведения или перевода на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения доплата за иждивенцев прекращается", — сказала управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности за иждивенцев могут получать оба родителя, которым положены указанные пенсии. Если в семье несколько детей, то доплата полагается на каждого ребенка, но не более чем на трёх.

В 2024 году размер повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) составляет: на одного ребенка — 2 тыс. 711,63 рублей, на двух детей — 5тыс. 423,26 рубля, на трех и более — 8 тыс. 134,89 рубля.

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# пенсии

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