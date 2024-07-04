Победителей конкурса "Ты – гордость университета" чествовали в ТюмГУ

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Праздничный прием в честь своих лучших воспитанников прошел в Тюменском госуниверситете. На нем подвели итоги конкурса "Ты – гордость университета".

По информаци вуза, в нем участвуют студенты, аспиранты и команды, творческие коллективы и студенческие объединения ТюмГУ, имеющие особые достижения в учебной, научной, социально-значимой, творческой и спортивной деятельности.

Обладателями почетного звания "Ты – гордость университета" в этом году в номинации "Учебная деятельность" стали: Илья Подолинский (ИгИП), Маргарита Скрицкая (ШЕН), Лилия Забирова (СоцГум).

Номинация "Общественно-значимая деятельность": Виктория Утегенова (Школа образования), Влада Ломанн (ШКН), Ольга Леонова (СоцГум), Екатерина Шипунова (СоцГум), Наталья Григорьева (Ишимский пединститут им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ), Общественный центр ВОД "Волонтёры Победы" ТюмГУ и Студенческое экологическое объединение "5R".

Подробней о победителях еще трех номинаций можно узнать на сайте ТюмГУ.