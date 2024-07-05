223 территории УФО победили во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

179 общественных территорий в 122 муниципальных образованиях и 44 дизайн-проекта к общественным территориям в 36 муниципалитетах в Уральском федеральном округе стали победителями по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства 2024 года. Из Тюменской области победили семь дизайн-проектов, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

"Активная позиция – это важный шаг в формировании комфортной городской среды. Уже в следующем году мы увидим как в регионах Уральского федерального округа изменятся более двухсот дворов, скверов и парков, со временем они станут центрами притяжения для детей и взрослых. Благодарю всех, кто участвовал в выборе территорий, именно вы - авторы будущих преобразований", – сказал полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Выбор объектов для благоустройства проходил с 15 марта по 30 апреля. В голосовании приняли участие более двух миллионов жителей регионов Уральского федерального округа. Это в полтора раза больше, чем в 2021 году, когда проходило первое такое голосование.

Проекты, победившие в голосовании 2024 года, будут реализованы в 2025 году.