Тюменская семья представит УФО на мероприятии "Жизнь семьи, любви и верности"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Тюменская семья Бейдель представит УФО на мероприятии "Жизнь семьи, любви и верности" 6 июля. Их семья состоит в региональном отделении Ассамблеи народов России. Они много лет занимаются популяризацией и сохранением немецких традиций. Троих детей родители воспитывают сразу в двух культурах, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

Супруги вместе уже 31 год. Владимир работает главным инженером и награжден памятной медалью "В ознаменование 100-летия со дня рождения Бориса Щербины". Анна — библиотекарь и также имеет благодарственные письма и знаки отличия.

Отметим, всего в мероприятии примут участие 10 семей со всей страны.