Семьи из Тюмени и Тюменского района наградили медалями "За любовь и верность"

| фото Екатерины Христозовой | фото Екатерины Христозовой

Семьи из Тюмени и Тюменского района наградили медалями "За любовь и верность" в загсе в Тюмени 4 июля. Событие приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.

Семьям в торжественной обстановке вручили общественные награды. Вместе с наградами преподносили букеты, в каждом из которых присутствовали ромашки как символ Дня семьи, любви и верности. Белый цвет лепестков символизирует нежность, желтая серединка — тепло домашнего очага.

"Мне приятно говорить о том, что уже много лет именно здесь, на площадке Дворца бракосочетания, мы чествуем замечательные пары, которые достойно воспитали своих детей, внесли большой вклад в развитие нашей любимой Тюменской области. Такие крепкие семьи, которые смогли пройти через невзгоды, смогли многое в жизни преодолеть, достойны не только почета, но и награды", — сказала председатель комитета загс администрации Тюмени Ирина Казакевич.

| фото Екатерины Христозовой | фото Екатерины Христозовой

Михаил и Тамара Бушлановы живут вместе 60 лет. Будущие супруги родились в простых рабочих семьях. Жизнь была нелегкой: как все дети послевоенного времени оба начали рано работать. Будучи в возрасте 12 лет, Михаилу пришлось трудиться разнорабочим. Знакомство завязалось в дер. Ильинка Казанского района. Летом 1964 года они сыграли свадьбу. Супруги построили дом, посадили деревья, родили двух замечательных сыновей Николая и Юрия. Сыновья получили высшее образование. Оба окончили сельскохозяйственный институт, трудятся на благо родного региона. Михаила Николаевича и Тамару Макаровну сыновья перевезли в с. Мальково Тюменского района. За многолетний и добросовестный труд супруги Бушлановы неоднократно награждались благодарственными письмами.

| фото Екатерины Христозовой | фото Екатерины Христозовой

Семья Виталия и Натальи Коровиных 28 апреля 2024 года отпраздновала сорокалетие. Будущие супруги познакомились в 1983 году, через год уже сыграли свадьбу. "После танцев ко мне подошел молодой человек и спросил: "Можно познакомиться?". С тех пор танцуем и поем, живем вместе уже 40 лет", — поделилась Наталья.

Семья воспитала двоих дочерей. Что интересно, обе пошли по стопам мамы, выбрав профессию педагога. У старшей — две дочки, у младшей — двое мальчишек. Внуки разносторонние: занимаются творчеством и спортом. Наталья считает, что секрет семейного долголетия кроется в любви, единстве интересов, достижении единой цели вместе, вместе отдыхают, путешествуют или трудятся на даче.

| фото Екатерины Христозовой | фото Екатерины Христозовой

Галия и Алексей Волковы 2 июня отметили "сапфировую свадьбу" — 45-летие супружеской жизни. За это время в семье родились трое детей — две дочери и сын. Те порадовали Галию и Алексея тремя внуками и внучкой.

"Как-то незаметно, поженившись 45 лет назад, мы пришли в этот зал. Мне кажется, я не волновалась так в день свадьбы, как сегодня, хотя сегодня не будут спрашивать согласия, не будем ставить подписи", — сказала Галия Волкова.

Отвечая на вопрос о том, что же помогает людям так долго быть вместе, она ответила, что уважение друг к другу и уступчивость. Конечно, на жизненном пути были всякие истории, признается женщина. "Мы с ним были знакомы пять дней и семь месяцев переписывались. Он был военным, служил на Камчатке. Муж родом с Новосибирской области, я — с Челябинской. Познакомились в Казахстане, затем уехали на Камчатку и жили там", — рассказала Галия Волкова.

В 1990 году семья переехала в Тюмень. 22 года Галия Волкова проработала в загсе Тюменского района. "Сама регистрировала браки. Тогда так не волновалась, как в этот день. Тогда я успокаивала молодых, говорила им: "Все нормально. Это же не диплом получать. Чего переживать? Вы нашли друг друга — это главное", — добавила она.

Инна Пахомова