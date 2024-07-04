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13-летний тюменец погиб в ДТП в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 18:52 04 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летний школьник из Тюмени погиб в ДТП у п. Карагандинского в Нижнетавдинском районе 4 июля. Подросток ехал на мопеде Альфа и столкнулся с автомобилем ГАЗон Next, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, мальчик ехал на пассажирском сидении с другом. На извилистом участке дороги водитель транспорта выехал на встречную полосу. Возможно, он обгонял питбайк, который ехал в паре с мопедом. 13-летний пассажир мопеда погиб на месте ДТП. Водителя госпитализировали с переломом ноги.

Обстоятельства трагедии с ребенком выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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