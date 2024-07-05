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Тюменские семьи представят регион в финале конкурса "Это у нас семейное" в Москве

Общество, 12:38 05 июля 2024

АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

Три команды из Тюменской области представят регион в финале конкурса "Это у нас семейное", которые проходит в Москве с 5 по 8 июня. Семьи поборются за главный приз - пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Регион представят: команда Гаффаровых, Есенеевых из Тобольска; семья Шубиных из с. Викулово; Щербич, Скворцовы, Целышковы из Тюмени.

Отметим, всего в заключительный этап прошли 300 семейных команд из 83 регионов России.

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# День семьи любви и верности , семья

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