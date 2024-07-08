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Шашлык длиной 438 метров приготовят в тюменском ресторане

Общество, 09:10 08 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

438 метров шашлыка приготовят на набережной Туры, в районе Моста влюбленных 20 июля, начало в 16 часов. Событие приурочили ко дню рождения Тюмени, которой 27 июля исполнится 438 лет.

"Вкусный рекорд приурочен к этой дате. Приготовление пройдет под наблюдением представителей Книги рекордов России. Мероприятие организует ресторан "Грузинский дом "Сами Сусами" при поддержке администрации города", - рассказали в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.

Для участия в установлении рекорда необходимо заполните заявку по ссылке.

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# День города Тюмени , креативные индустрии

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