Шашлык длиной 438 метров приготовят в тюменском ресторане

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

438 метров шашлыка приготовят на набережной Туры, в районе Моста влюбленных 20 июля, начало в 16 часов. Событие приурочили ко дню рождения Тюмени, которой 27 июля исполнится 438 лет.

"Вкусный рекорд приурочен к этой дате. Приготовление пройдет под наблюдением представителей Книги рекордов России. Мероприятие организует ресторан "Грузинский дом "Сами Сусами" при поддержке администрации города", - рассказали в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.

Для участия в установлении рекорда необходимо заполните заявку по ссылке.