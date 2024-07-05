Плановые учения на двух подводных переходах трубопроводов провели нефтепроводчики

| Фото: Иван Турковец | Фото: Иван Турковец

Плановые учебно-тренировочные занятия на подводных переходах магистральных нефтепроводов Красноленинск – Шаим – Конда через р. Конду и Холмогоры – Клин через р. Леву в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области провели специалисты АО "Транснефть – Сибирь".

Участие в тренировках приняли бригады линейных аварийно-эксплуатационных служб и оперативных подразделений нефтеперекачивающей станции "Ягодное" и линейной производственно-диспетчерской станции "Шаим", центральной ремонтной службы Урайского управления магистральных нефтепроводов – всего свыше 100 человек. Использовалось 25 единиц спецтехники. Цель учений – отработка действий по локализации и ликвидации разлива нефти в случае нештатной ситуации, совершенствование практических навыков, поддержание в постоянной готовности персонала и проверка работоспособности оборудования.

По сценарию в районе подводного перехода магистральных нефтепроводов через р. Конду было зафиксировано "снижение" давления ниже допустимого. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти по трубопроводам и оповестил руководителей. Специалисты обследовали участки и приняли первичные меры по обеспечению безопасности: обозначили место предупреждающими знаками и сигнальными лентами. Также они установили около 1120 м удерживающих и 300 м береговых боновых заграждений. В работе использовали нефтесборное оборудование, шанцевый инструмент, были установили емкости для сбора "нефти".

Условный выход нефти был локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительным рубежом подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования ЛПДС "Шаим" в рамках экоаналитического контроля. Отметим, в месте проведения учений ширина реки составляет 200 м, максимальная глубина – около 7 м, скорость течения – 0,45 м в секунду.

Аналогичное учебно-тренировочное занятие организовали и с персоналом НПС "Ягодное" в районе подводного перехода через р. Леву. Специалисты произвели полное развертывание емкости временного хранения нефти, пуск нефтесборных установок, проводилась проверка готовности сухопутного аварийно-ремонтного оборудования и спецтехники. Ширина реки здесь составляет 95 м, максимальная глубина – около 3,5 м, скорость течения – 0,47 м в секунду.

По итогам проведенных тренировочных мероприятий наблюдатели отметили высокий уровень подготовки, слаженность и грамотность действий. Поставленные задачи успешно выполнены.

Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.