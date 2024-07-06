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Педагог из Тюмени дала советы по организации досуга детей летом

Общество, 12:23 06 июля 2024

Инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области

Дети в летний период должны продолжать образовательный процесс, но в других сферах. Такое мнение высказала педагог, преподаватель актерского мастерства и сценической речи в тюменской школе искусств "Этюд" Елена Усова.

Например, если в течение учебного года ребенок занимался спортом, то летом его стоит приобщить к творчеству и искусству. Еще один вариант- трудовая деятельность. В частности, "Отряды мэра", где ребята помогают спорторганизаторам, автоинспекторам, сотрудникам МЧС, делопроизводителям и представителям других профессий.

Детский лагерь, по мнению Елены Усовой, тоже хороший вариант. Пока родители заняты на работе, ребенок знакомится с новыми друзьями, находится в хорошей компании и под присмотром квалифицированных преподавателей. При этом в учреждениях предлагают как развлекательную, так и образовательную программы, пишет "Тюменская область сегодня".

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# детский летний отдых , досуг

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