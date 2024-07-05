Более 500 подростков приняли участие в конкурсе "#ТвояТюмения"

Завершился прием заявок на региональный конкурс детского литературного творчества, который третий год проводит Менделеевка.

В настоящее время муниципальные библиотеки оцифровывают и загружают на сайт твоятюмения.рф творческие работы участников – сегодня их уже 516.

В 2024 году к традиционным номинациям литературного и медиатворчества добавилась новая – "Константин Лагунов и его герои", приуроченная к 100-летию со дня рождения тюменского писателя.

Попробовать свои силы в рассказе, эссе или стихотворении на тему творчества Лагунова решили 33 юных литератора.

Финалисты муниципального этапа конкурса в каждой номинации и возрастной категории будут определены до 26 июля.

Среди них жюри определят победителей и призеров "#ТвоейТюмении-2024". Имена лучших творцов объявят на церемонии награждения в октябре, их произведения будут опубликованы в сборнике "#ТвояТюмениЯ. Старт в большую литературу. 2024".

Отметим, что конкурс детского литературного творчества "#ТвояТюмениЯ" проводится в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

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