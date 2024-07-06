Состояние дорог возле школ проверят к началу учебного года в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обследование улично-дорожной сети у образовательных учреждений проводит в преддверии нового учебного года областная Госавтоинспекция. Вместе с инспекторами дорожного надзора в обследовании принимают участие представители собственников дорог и подрядных организаций.

Как отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, участки улиц у школ должны соответствовать российским стандартам: наличие дублирующих знаков "Пешеходный переход" на Г-образных опорах, знаков "Дети", "Ограничение скорости", светофоров Т7, "лежачих полицейских".

В ходе обследования автоинспекторы выявили отсутствие светофоров Т7 у некоторых школ Исетского, Тобольского и Уватского района. До 1 сентября все выявленные недостатки должны быть устранены.

"У большинства школ в Тюменской области дорожные условия соответствуют нормативным требованиям. Тем не менее, перед началом нового учебного года будет обновлена дорожная разметка, в том числе на асфальте перед школами появится разметка "Дети",- отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.