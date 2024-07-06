Тюменским дачникам дали советы по борьбе с капустной молью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О способах борьбы с капустной молью рассказала тюменским дачникам агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Светлана Шабалина. По ее словам, в большой опасности сейчас посадки капусты, их атакует капустная моль.

Активны насекомые в сумерках и ночью, хотя замечены и в дневное время на цветущей сорной растительности семейства крестоцветных. Специалист рекомендовала установить постоянное наблюдение за состоянием посадок капусты.

Она отметила, что бороться нужно и с гусеницами, которые только вышли из яйцекладки. Взрослые гусеницы более устойчивы к средствам защиты растений. На позднеспелой капусте можно использовать химические препараты на основе диазинона и прочих. На раннеспелых сортах рекомендуется обрабатывать биологическими препаратами, пишет tmn.aif.ru