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Викуловский район Тюменской области отмечает 100-летие

Губернатор, 13:32 06 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

100-летие отмечает Викуловский район 6 июля. В праздновании юбилея муниципалитета участвует губернатор Тюменской области Александр Моор.

В течение дня на площади районного Дома культуры проходят праздничные мероприятия. Так, на "Троицкой ярмарке в слободе Викуловской" гости знакомятся с традиционными народными ремеслами, а мастера делятся своими умениями. Любой желающий может своими руками изготовить сувенир на память.

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Самых юных жителей в течение дня ждут в Парке культуры и отдыха. Здесь работают детские развлекательные площадки, сообщает администрация муниципалитета.

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