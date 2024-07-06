Викуловский район Тюменской области отмечает 100-летие

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

100-летие отмечает Викуловский район 6 июля. В праздновании юбилея муниципалитета участвует губернатор Тюменской области Александр Моор.

В течение дня на площади районного Дома культуры проходят праздничные мероприятия. Так, на "Троицкой ярмарке в слободе Викуловской" гости знакомятся с традиционными народными ремеслами, а мастера делятся своими умениями. Любой желающий может своими руками изготовить сувенир на память.

Самых юных жителей в течение дня ждут в Парке культуры и отдыха. Здесь работают детские развлекательные площадки, сообщает администрация муниципалитета.