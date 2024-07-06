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В Тюмени рабочий сорвался с высоты и погиб

Общество, 15:51 06 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени мужчина погиб при проведении работ по строительству многоквартирного дома по ул. Кремлевской. Трагедия произошла 6 июля. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что рабочий сорвался с высоты вниз и получил травмы, от которых скончался. Прокурора Калининского округа Тюмени проведет проверку соблюдения требований безопасности при производстве строительных работ.

Кроме того, следственный отдел по Калининскому административному округу Тюмени СУ СК России по Тюменской области организовал доследственную проверку. Ее ход и результаты также взяты прокуратурой на контроль.

По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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