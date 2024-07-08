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За грабёж жителя Тюменской области условно лишили свободы

Происшествия, 13:13 08 июля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Полгода условного лишения свободы назначил Ялуторовский районный суд мужчине за грабеж, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 22 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения похитил со стеллажа магазина "Красное и Белое" алкоголь и сигареты.

Причинённый ущерб составил более 1 тыс. рублей. Подсудимый вину в совершённом преступлении признал полностью.

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