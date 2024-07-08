За грабёж жителя Тюменской области условно лишили свободы
Происшествия, 13:13 08 июля 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Полгода условного лишения свободы назначил Ялуторовский районный суд мужчине за грабеж, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Суд установил, что 22 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения похитил со стеллажа магазина "Красное и Белое" алкоголь и сигареты.
Причинённый ущерб составил более 1 тыс. рублей. Подсудимый вину в совершённом преступлении признал полностью.