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Моор: рыбная отрасль вносит важный вклад в продовольственную безопасность региона

Губернатор, 08:58 14 июля 2024

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

День рыбака - профессиональный праздник и работников отрасли, и многих увлеченных рыбалкой людей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя любителей и профессионалов рыбного промысла.

По словам главы региона, рыбная отрасль вносит важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, сохранение и восстановление природных рыбных запасов. На территории региона много рек, озёр и водоемов. Ежегодно тюменские производители выращивают более трех тысяч тонн рыбы. На столы к тюменцам и жителям соседних регионов попадают около 12 видов рыбы местного производства. А тюменская пелядь стала одним из брендов. Биотехнологию ее ускоренного выращивания рыбоводы начали использовать в середине прошлого века. И сегодня они продолжают зарыблять озёра, выращивать рыбу.

"Спасибо вам за ваш труд, сохранение и развитие рыбного промысла в регионе и бережное отношение к природе. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, всегда благоприятной погоды и богатых уловов!" - сказал Александр Моор

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# День рыбака , рыбоводство

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