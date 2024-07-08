Заводоуковский машзавод представляет продукцию на международной выставке

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Продукция Заводоуковского машиностроительного завода "Кедр" впервые представлена на стенде Международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Вниманию участников престижного промышленного форума предлагают вагон-дома и блочно-модульные здания.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ОА "Заводоуковский машиностроительный завод" Елена Бердюгина.

"Мы хотим показать нашим потенциальным заказчикам качественную продукцию завода. Основные наши покупатели – предприятия нефтегазовой отрасли. Сейчас ни одно предприятие не обходится без вагон-домов на своих объектах, месторождениях. Иногда нашу продукцию приобретают строительные компании. Работаем и с иностранными компаниями. В этом году поставки велись в Беларусь, Узбекистан и Казахстан. Готовы расширять географию", - сказала Елена.

Преимущества продукции Заводоуковского завода – применение от минус 60 до плюс 60 градусов. Вагон-дома оснащены всем необходимым для жизни.

Предприятие наращивает объемы производства, в месяц рабочие изготавливают по 200-220 вагончиков. Цель – увеличить до 300 штук. Спрос на продукцию высокий.

"Мы на рынке 30 лет и зарекомендовали себя как надежные поставщики. Срок службы вагонов до 20-25 лет. Ни один наш конкурент не может этим похвастаться. Поэтому спрос всегда есть", - подчеркнула заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ОА "Заводоуковский машиностроительный завод".

Напомним, делегация Тюменской области участвует в Международном промышленном форуме-выставке "Иннопром" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". В ее состав вошли представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области во главе с Ольгой Езикеевой и руководители десятка компаний региона. Участники форума обсудят главную тему - технологическое партнерство: формируя образ будущего.

Анжела Лебедева