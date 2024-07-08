В День семьи, любви и верности команда Visit Tyumen дарит экскурсии и косметику

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обзорные экскурсии по Тюмени, брендированный мерч, косметику могут выиграть горожане у туристко-информационного центра на набережной Туры 8 июля. Команда бренда Visit Tyumen проводит праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

“Решили устроить небольшой праздник возле нашего туристско-информационного центра на набережной. Для нас подобные мероприятия, приуроченные к разным датам, становятся традиционными. Стараемся проводить разные активности, дарить небольшие подарки от нашего бренда. Начали с Международного женского дня, потом у были День космонавтики, День защиты детей, а сегодня День семьи, любви и верности”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” менеджер проекта Visit Tyumen Матвей Глущенко.

Ко Дню семьи, любви и верности команда проекта подготовила специальную викторину с вопросами про Тюмень. В частности, здесь встречаются задания про знаменитые семьи города, мост Влюбленных.

Главные призы – четыре сертификата на обзорную автобусную экскурсию по Тюмени. Каждый рассчитан на трех человек. Организаторы акции просят горожан не расстраиваться, если они не выиграли такой сертификат, поскольку подарков много. Детям дарят значки с символом региона – соболем. Девушкам – натуральные маски и мыло из сапропеля, который добывают в Тюменской области, и термальную воду в виде аэрозоля.

Акция продлится до 20 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова