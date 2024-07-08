  • 8 июля 20248.07.2024понедельник
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер северный

Областной "Сабантуй" пройдет в Тюмени 27 июля

Общество, 19:38 08 июля 2024

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Тюменцы смогут познакомиться с татарскими обычаями и традициями на областной национальном празднике "Сабантуй", который пройдет в парке Заречном в Тюмени 27 июля. Главная тема праздника — Год семьи. Супруги, прожившие в браке 40 и более лет, расскажут о своих традициях и семейных ценностях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Гостей праздника ждут: татарские подворья; блюда национальной кухни; мастерская народных промыслов; борьба "Корэш" и другие спортивные состязания; выступление на главной сцене творческих коллективов Тюменской области, Республики Татарстан. В рамках акции "СВОих не бросаем" пройдет мастер-класс по изготовлению окопных свечей для отправки тюменским бойцам в зону спецоперации.

Отметим, областной праздник "Сабантуй" посвящен 80-летию Тюменской области и 438-ой годовщине со дня основания города Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Сабантуй , татары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 08.07.2024Областной "Сабантуй" пройдет в Тюмени 27 июля
18:15 08.07.2024В День семьи, любви и верности команда Visit Tyumen дарит экскурсии и косметику
18:10 08.07.2024Тюменцы обсудили развитие медицины и фармацевтики с коллегами из Китая
17:59 08.07.20249 июля - события дня