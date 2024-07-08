Областной "Сабантуй" пройдет в Тюмени 27 июля

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Тюменцы смогут познакомиться с татарскими обычаями и традициями на областной национальном празднике "Сабантуй", который пройдет в парке Заречном в Тюмени 27 июля. Главная тема праздника — Год семьи. Супруги, прожившие в браке 40 и более лет, расскажут о своих традициях и семейных ценностях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Гостей праздника ждут: татарские подворья; блюда национальной кухни; мастерская народных промыслов; борьба "Корэш" и другие спортивные состязания; выступление на главной сцене творческих коллективов Тюменской области, Республики Татарстан. В рамках акции "СВОих не бросаем" пройдет мастер-класс по изготовлению окопных свечей для отправки тюменским бойцам в зону спецоперации.

Отметим, областной праздник "Сабантуй" посвящен 80-летию Тюменской области и 438-ой годовщине со дня основания города Тюмени.