Большая математическая мастерская работает в Тюмени двенадцать дней

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Большая математическая мастерская работает в Тюменском государственном университете с 8 июля и рассчитана на 12 дней. В ней участвуют студенты вузов и колледжей, старшеклассники, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Командам предстоит работать над решением реальных проблем заказчиков и регулярно коммуницировать с ними. Это необходимо для понимания мотивации и контекста, в котором будет использоваться будущий цифровой продукт.

"У каждого кейса, представленного в БММ, есть заинтересованные в его реализации компании. Команды работают над девятью кейсами, каждый из них предварительно проанализировали наши специалисты. Уверен, что работа в мастерской усилит компетенции участников и научит создавать образ цифрового продукта", – сообщил заместитель директора Школы компьютерных наук, руководитель Цифровой кафедры ТюмГУ Артем Шевляков.

Организаторы сделали акцент на схематизации проблемы заказчика и на описании стратегии развития цифрового продукта в виде схем и протоколов.

Для более эффективной работы команды будут специально подготовлены к коммуникационной встрече с заказчиками: ТАРУ-ТОЙС, Айтек, STRUCTURA, Такси "Максим", МФЦ Тюменской области, ЭНКО, АСКОН и Областная клиническая больница № 1.