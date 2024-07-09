Участник СВО встретится со школьниками в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеран боевых действий, один из первых добровольцев СВО в Тюменской области Павел Кухаронак расскажет о своем опыте воспитанникам центра "Воин" 10 июля.

Механик-водитель боевой машины помог отразить два больших наступления ВСУ. Во время одной из атак тюменец спас жизни 20 сослуживцев. За этот подвиг Павел Кухаронак награждён орденом Мужества, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Мероприятие начнется в 19 часов в центре военно-спортивной подготовки по адресу ул. Широтная, 216. К встрече присоединится преподаватель ТВИККУ, трижды награждённый орденом Мужества и медалью "За отвагу" Евгений Кочергин.