Выясняются обстоятельства гибели мальчика на воде в Тюмени
Происшествия, 21:51 09 июля 2024
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 12-летнего мальчика в водоеме в лесном массиве на 11-м км Ялуторовского тракта.
Как сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области, на месте происшествия работает сотрудник следственного отдела по Ленинскому административному округу. Место происшествия осмотрено. Очевидцев опрашивают.
По предварительным данным, днем 9 июля несовершеннолетний в компании приятелей без сопровождения взрослых пришел к карьеру. Во время купания утонул.
Обстоятельства трагедии выясняют.
Кроме того, проверку организовал прокурор Тюменской области Владислав Московских. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.