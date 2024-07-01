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Выясняются обстоятельства гибели мальчика на воде в Тюмени

Происшествия, 21:51 09 июля 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела 12-летнего мальчика в водоеме в лесном массиве на 11-м км Ялуторовского тракта.

Как сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области, на месте происшествия работает сотрудник следственного отдела по Ленинскому административному округу. Место происшествия осмотрено. Очевидцев опрашивают.

По предварительным данным, днем 9 июля несовершеннолетний в компании приятелей без сопровождения взрослых пришел к карьеру. Во время купания утонул.

Обстоятельства трагедии выясняют.

Кроме того, проверку организовал прокурор Тюменской области Владислав Московских. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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# проверка , следователи

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