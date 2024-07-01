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Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" откроют в Тюмени 8 августа

Общество, 13:20 10 июля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" откроют на Цветном бульваре 8 августа в честь 80-летия региона. Гости смогут узнать об основных вехах развития региона, посетить "Музей будущего", в котором представлены ключевые проекты, в частности: межуниверситетский кампус, "Жемчужина Сибири" и ДСК-500, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Инфопарк станет продолжением нашего стенда, который работал на ВДНХ. В экспозиции будет дополнительная интерактивная информация. Жителей и гостей областной столицы ждут интересные экскурсии, мастер-классы, образовательная и культурная программы", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что в регионах необходимо создать филиалы национального центра "Россия", который станет продолжением одноименной выставки-форума.

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# выставка-форум

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