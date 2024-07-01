Лучших зоотехников-селекционеров Тюменской области определил конкурс "Славим человека труда"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мы живём в такое время, когда стремительно меняются технологические уклады, появляется новое оборудование и требования к организации производства.

Об этом сказал директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров, вручая награды победителям регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда".

12 представителей ведущих животноводческих хозяйств Тюменской области приняли участие в номинации "Лучший зоотехник-селекционер" на базе предприятия "Эвика Агро" в с. Рассвет Исетского района 10 июля.

В течение всего дня специалисты выполняли практические задания с животными, решали вопросы теоретической части конкурсных испытаний.

По их результатам судейская коллегия признала лучшей зоотехника-селекционера ЗАО "Падунское" из Заводоуковского городского округа Веронику Топоркову, серебряного призёра конкурса 2021 года. На этот раз она завоевала возможность представлять регион на новом этапе "Славим человека труда".

Победитель рассказала, что шла к успеху небольшими шагами и отметила, что самой сложной для неё была практическая часть конкурсных испытаний.

По словам Алексея Сидорова, неизменной сегодня в любой отрасли остаётся востребованность в добросовестном труде, а в сельском хозяйстве это, в первую очередь, грамотные, ответственные и вовлечённые в своё дело люди. "Именно такие профессионалы все наши участники", - подчеркнул он.

Дипломами регионального этапа конкурса были отмечены Дарья Сечихина из Голышмановского городского округа, Дарина Сидорова, представлявшая Нижнетавдинский муниципальный район, Екатерина Развижина из Омутинского района и другие участники.

Бронзовым призёром 2024 года стала Ольга Фёдорова, второе место судейская коллегия присудила Марине Сотниковой от Упоровского муниципального района.

Конкурс прошёл при поддержке правительства Тюменской области и АО "Тюменьгосплем". Как отметила генеральный директор предприятия Людмила Викулова, волновались не только участники, но и судьи конкурса.

В номинации "Лучший зоотехник-ветеран" судьи отметили Любовь Горячкину, представителя ООО "Чайка" из Ялуторовского района.

"Лучшим молодым зоотехником-селекционером" признана Александра Вешкурцева, работник предприятия "Эвика Агро" Исетского района, принимавшего региональный этап профессионального конкурса.

Николай Ступников