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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Тюменской области 12 июля

Общество, 14:18 11 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Тюменской области 12 июля. По данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", также прогнозируется восточный, северо-восточный ветер с переходом на северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварий и инцидентов на системах электроснабжения; падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций; ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального, регионального и муниципального значения на территории области, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

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