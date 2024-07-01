77 человек наказали в Ишиме за нарушение тишины и покоя

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

77 нарушений тишины и покоя граждан выявили в Ишиме с начала 2024 года. В прошлом году их было 101. С такой динамикой есть вероятность, что показатели прошлого года будут превышены.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил председатель административной комиссии городской администрации Игорь Швецов.

"Статья о нарушении тишины и покоя административного кодекса Тюменской области очень злободневная. Немногие знают, что нельзя шуметь не только ночью, но и в дневное время. Количество таких правонарушений растет", - подчеркнул он.

Игорь Швецов напомнил, что часы тишины в Тюменской области предусмотрены с 13 до 15 часов днем, с 22 до 8 часов в будние дни и с 22 до 9 часов в праздники и выходные.

По словам председателя административной комиссии, граждан наказывают в основном штрафом, но предусмотрена и более серьезная ответственность для должностных и юридических лиц. Особенно это связано с запуском пиротехнических средств на всевозможных торжествах.

"Здесь исключений нет ни для кого, будь то свадьба или день рождения, если поступит жалоба", - пояснил он.

Наказать могут и за проведение разгрузочно-погрузочных работ, особенно у жилых домов в неустановленное время. Если приемка товаров в магазин нарушает тишину, значит, необходимо изменить ее время. К нарушениям не относятся работа кондиционеров и холодильных камер.

Игорь Швецов рекомендовал внимательно относиться к соблюдению порядка в ночное время и установленные дневные часы тишины.

"Если вы не уследили за временем и пришли соседи с замечанием, нужно отнестись к этому уважительно, приглушить музыку, не усугублять ситуацию и не доводить ее до вызова полиции", - подытожил он.

Добавим, что нельзя шуметь в жилых зонах, включая частный сектор, а также на прилегающих к жилым зонам территориях.

Инна Кондрашкина