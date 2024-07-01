Основные аллергены июля назвала тюменский врач

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Основные аллергены июля назвала врач из Тюмени. На этот месяц приходится пик сезона, поскольку он изобилует пыльцой, травами, плесенью и насекомыми, пояснила детский аллерголог-иммунолог медицинского центра "Парацельс" Анна Скидоненко.

"Цветение трав в самом разгаре. Пыльца злаковых, таких как тимофеевка, райграс и пырей, полынь и лебеда может вызывать сильные аллергические реакции. Это чихание, заложенный нос, слезотечение, кашель и усталость. А если на кожу попадет сок травы, то проявится покраснение и зуд", - отметила доктор.

При этом симптомы в большей части схожие при разных источниках аллергии. Но при реакции на плесень добавляется свистящее дыхание и головная боль. А насекомые могут спровоцировать отек, затруднённое дыхание и даже рвоту с головокружением своим укусом или перенесенной пыльцой.

"Чтобы защитить себя, нужно следить за прогнозом пыльцы. Активность на свежем воздухе планировать на время наименьшей её концентрации. Дома используйте очиститель воздуха. Он избавит от пыльцы и плесени. Регулярно меняйте постельное белье, чтобы удалить пыльцу и клещей, просушивайте подушки и одеяла под солнцем по 30 минут с каждой стороны. Носите защитную одежду и пользуйтесь репеллентами, чтобы избежать контакта с насекомыми. Плюс антигистаминные препараты и капли для носа, назначенные врачом", - уточнила аллерголог-иммунолог.

При появлении тяжелых аллергических симптомов – затруднении дыхания, отеке лица, крапивницы - в обязательном порядке нужно обратиться за медицинской помощью.

Оксана Корнеенкова