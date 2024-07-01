Синоптики обещают тюменцам дожди с грозами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди с грозами прогнозируют на территории Тюменской области специалисты Объ-Иртышского управления гидрометеослужбы. Осадки должны начаться в ночь с 11 на 12 июля.

Метеорологи обещают сохранение дождливой погоды в пятницу, 12 июля и в предстоящие выходные дни. При этом температура воздуха днем сохранит прежние значения - плюс 26 - 30 градусов. Небольшой прохлады горожанам добавит северный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в сек.

Анжела Лебедева