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Иностранные студенты проходят практику в тюменских больницах

Общество, 16:08 12 июля 2024

ТГМУ | Фото: ТГМУ

470 иностранных студентов Тюменского государственного мединститута проходят летнюю производственную практику в медучреждениях города. Например, в Городской поликлинике №12 ребята отрабатывают практические навыки в процедурных кабинетах и помогают врачам на приеме, сообщает пресс-служба вуза.

"Уже сейчас можно сказать, что по завершении обучения молодые люди станут отличными специалистами. В ходе практики ребята показывают только положительные качества: доброжелательность, порядочность, интерес к своему делу, желание помогать людям. Это самое главное для будущего врача", - сказала куратор иностранных студентов, специалист Центра международного образования ТМУ Ольга Васильевна Никитченко.

Летняя практика для студентов, окончивших третий курс, подразумевает работу на должностях среднего медицинского персонала.

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# летняя практика , практика , ТГМУ

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