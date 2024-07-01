Иностранные студенты проходят практику в тюменских больницах

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

470 иностранных студентов Тюменского государственного мединститута проходят летнюю производственную практику в медучреждениях города. Например, в Городской поликлинике №12 ребята отрабатывают практические навыки в процедурных кабинетах и помогают врачам на приеме, сообщает пресс-служба вуза.

"Уже сейчас можно сказать, что по завершении обучения молодые люди станут отличными специалистами. В ходе практики ребята показывают только положительные качества: доброжелательность, порядочность, интерес к своему делу, желание помогать людям. Это самое главное для будущего врача", - сказала куратор иностранных студентов, специалист Центра международного образования ТМУ Ольга Васильевна Никитченко.

Летняя практика для студентов, окончивших третий курс, подразумевает работу на должностях среднего медицинского персонала.