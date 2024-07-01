В Тюменской области увеличилась раскрываемость особо тяжких преступлений

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 10,7% увеличилась раскрываемость особо тяжких преступлений в Тюменской области за полгода. В целом в регионе снизилось количество преступлений. По сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,7 %, сообщает областная прокуратура.

При этом раскрываемость составила 53,7 %. В том числе по преступлениям, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков на 8,1 %, с фактами незаконного сбыта наркотиков - на 16,9 %.

Вместе с тем, с января по июнь снизились на 16,7 % число убийств, на 28,6 % - количество разбойных нападений, на 17,4 % - налоговых преступлений, 8,8 % - фактов хищений чужого имущества, 5,1 % - преступлений коррупционной направленности.

Больше на 40 % совершено преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

От общего количества преступлений 42,1 % совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий при раскрываемости 29 %.