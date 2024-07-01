В Тюмени к началу зимы отремонтируют свыше 18 км тепловых сетей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт теплосетей в Тюмени идет полным ходом. Всего, по данным администрации Тюмени, в 2024 году УСТЭК планирует отремонтировать свыше 18 километров тепловых сетей и реконструировать 2 муниципальные котельные. Важные объекты текущей ремонтной кампании теплосетей осмотрел ранее глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Мы видим, что работы ведутся в соответствие с графиком. И можно быть уверенным в том, что работы будут выполнены в срок", - сказал глава города.

В целом в регионах Уральского федерального округа подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Это было отмечено на заседании штаба по подготовке электросетей и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов, в котором по поручению полпреда в УФО Владимира Якушева принял участие его помощник Владимир Петров.

К 1 июля 2024 года в регионах УФО, по словам Владимира Петрова, заменили почти 900 км ветхих сетей, проведён капитальный ремонт 37 котельных, 1 тепловой насосной станции, 1 центрального теплового пункта, обновлены 11 водозаборов, 5 насосных станций водопровода, 8 канализационных насосных станций, 3 очистных сооружений канализации и других объектов ЖКХ.

Регионы УФО продолжают формировать запасы топлива. Планы по жидкому топливу и углю выполнены более чем на половину, по другому твёрдому топливу – на 70%, сообщает пресс-служба полпредства.