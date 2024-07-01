Бордюры на Цветном бульваре моют с использованием шампуней

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На Цветном бульваре в Тюмени с использованием шампуней моют гранитную брусчатку и бордюры. Уборка будет продолжаться и после подготовки ко Дню города в соответствии с графиком.

По словам директора службы заказчика Центрального административного округа Вячеслава Ченыкаева, уже помыли скамейки и урны, покрасили 120 скамеек.

"Ежедневно выполняются работы по кошению газона, мытью опорно-наружного освещения и других объектов. Поддерживать Цветной бульвар в надлежащем нормативном состоянии нужно ежедневно", - добавил он.