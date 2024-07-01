  • 12 июля 202412.07.2024пятница
  • USD87,9880
    EUR95,6817
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северный

Бордюры на Цветном бульваре моют с использованием шампуней

Общество, 18:09 12 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На Цветном бульваре в Тюмени с использованием шампуней моют гранитную брусчатку и бордюры. Уборка будет продолжаться и после подготовки ко Дню города в соответствии с графиком.

По словам директора службы заказчика Центрального административного округа Вячеслава Ченыкаева, уже помыли скамейки и урны, покрасили 120 скамеек.

"Ежедневно выполняются работы по кошению газона, мытью опорно-наружного освещения и других объектов. Поддерживать Цветной бульвар в надлежащем нормативном состоянии нужно ежедневно", - добавил он.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Цветной бульвар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 12.07.2024Тюменский учитель подготовила 14 стобалльников по математике
18:09 12.07.2024Бордюры на Цветном бульваре моют с использованием шампуней
17:58 12.07.202413 июля - события дня
17:25 12.07.2024В селе Тюменского района открыли "Русскую избу" с редкими экспонатами