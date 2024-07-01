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Тюменский учитель подготовила 14 стобалльников по математике

Общество, 19:01 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

О педагогах выпускников, сдавших ЕГЭ на высший бал, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Впечатляющих результатов добилась учитель Физико-математической школы Ирина Никогосова. В этом году у нее сразу 14 стобалльников по математике", — написал он.

Также глава региона рассказал об Ольге Бабатенко из Исетской СОШ № 1. Учитель подготовила Марию Подшивалову, которая сдала русский язык на максимум. Также на сто баллов этот предмет написала Марьям Махмадалиева, ученица Татьяны Филатовой из Туртасской СОШ. Отмечается, что это первые стобалльники в истории Исетского и Уватского районов.

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# Александр Моор , ЕГЭ

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