  • 13 июля 202413.07.2024суббота
  • USD87,7427
    EUR95,7588
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер северный

Тобольские хирурги реконструировали пациенту стенки желудка

Общество, 08:59 13 июля 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Операцию пациенту с крайне редким самопроизвольным разрывом стенок желудка провели хирурги Игорь Амелин, Антон Шадрин и Сирожиддин Муллаев Тобольской областной больнице N 3. Мужчину доставили с острыми болями в животе и признаками тяжёлого шока.

Диагностика выявила разрыв стенок желудка, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

"Самопроизвольный разрыв желудка — это чрезвычайно редкое и очень опасное состояние, которое может возникнуть при резком повышении внутрижелудочного давления. Чаще всего разрыв происходит в потерявшей эластичность стенке желудка из-за хронического воспаления к которому приводит язва, гастрит или ожог. Такие случаи встречаются не более чем в 0,007% от общего числа хирургических вмешательств", — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.

Пациент выписан домой в хорошем состоянии, сообщает tmn.aif.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 13.07.2024Юрий Медяник: следующий фестиваль "Лето в Тобольском кремле" удивит локаций и наполнением
10:03 13.07.2024Основные аллергены июля назвала тюменский врач
09:51 13.07.2024Футболисты "Тюмени" откроют новый сезон в Нижнекамске
09:17 13.07.2024Тюменский институт культуры образовали в 1991 году