Тобольские хирурги реконструировали пациенту стенки желудка

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Операцию пациенту с крайне редким самопроизвольным разрывом стенок желудка провели хирурги Игорь Амелин, Антон Шадрин и Сирожиддин Муллаев Тобольской областной больнице N 3. Мужчину доставили с острыми болями в животе и признаками тяжёлого шока.

Диагностика выявила разрыв стенок желудка, потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

"Самопроизвольный разрыв желудка — это чрезвычайно редкое и очень опасное состояние, которое может возникнуть при резком повышении внутрижелудочного давления. Чаще всего разрыв происходит в потерявшей эластичность стенке желудка из-за хронического воспаления к которому приводит язва, гастрит или ожог. Такие случаи встречаются не более чем в 0,007% от общего числа хирургических вмешательств", — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.

Пациент выписан домой в хорошем состоянии, сообщает tmn.aif.ru.