Спасители призывают родителей не оставлять без внимания детей на водоемах

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Не оставлять детей без присмотра во время отдыха на водоемах - в очередной паз призывает региональное управление МЧС. С незавидной регулярностью спасатели регистрируют гибель людей во время купаний.

"Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы ребенок захлебнулся и ушел под воду. При этом вы не услышите зов о помощи, потому, что это происходит тихо. Не оставляйте детей без присмотра при отдыхе на водных объектах. Не отпускайте детей гулять одних вблизи водоемов. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение со стороны взрослых", - призвали в МЧС.