15 медбратьев работают в Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 медбратьев работают в Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре на сегодняшний день. За шесть месяцев 2024 года в коллективе появилось 20 новых медицинских работников, из них три - медбрата и ещё 19 сотрудников обеспечивающих жизнедеятельность центра, сообщает "Мегатюмень".

"Это очень хорошо, что в нашем учреждении в среднем звене есть представители сильного пола. Сейчас мы составляем графики дежурств на бригаду из двух медсестёр и медбрата. Это отличная поддержка женщинам при уходе за больными, различных манипуляциях, транспортировке", - сказала главная медсестра ОКФЦ Людмила Морева.

Меньше года работают в центре медбратья Василий Паташов и Кирилл Собянин. Кирилл трудится в отделении для больных туберкулёзом сочетанным с ВИЧ-инфекцией, а Василий - в отделении реанимации.

"У нас очень хороший коллектив, всегда поддерживаем друг друга. Активно работает профсоюз, есть возможность участвовать в спортивной жизни ОКФЦ, организовать досуг", - рассказал Кирилл Собянин.