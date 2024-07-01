Тюменцам рассказали, как безопасно арендовать квартиру

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам дали советы, как правильно и безопасно арендовать квартиру и не наткнуться на мошенников и недобросовестных владельцев жилья. Лучше не искать предложения в различных сообществах и соцсетях. Это может быть чревато столкновением с аферистом и потерей денег.

"На популярных платформах могут встречаться объявления от мошенников. Всегда проверяйте информацию о владельце и объекте недвижимости. Также не все сайты и сообщества тщательно проверяют своих пользователей и размещаемые объявления, что увеличивает риск столкнуться с мошенниками. Кроме того, описание квартиры и фотографии, размещенные в различных сервисах, могут не соответствовать действительности", - сказала руководитель юридической фирмы Юлия Кочаровская.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", на уловку мошенников может попасться каждый, несмотря на возраст или уровень образования. Чтобы избежать этого, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов. Необходимо убедиться, что арендодатель является законным владельцем недвижимости. Для этого можно запросить документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Важно подписать официальный договор аренды. Он должен содержать все условия проживания, права и обязанности сторон, сроки аренды и размер оплаты. При необходимости документ подтвердит заключенные договоренности.

Оплачивать аренду нужно только через банковские переводы или иные законные методы, которые оставляют документальные следы. Передачу наличных средств из рук в руки сложно подтвердить. Перед подписанием договора необходимо лично осмотреть квартиру и убедиться, что ее состояние соответствует указанному описанию.