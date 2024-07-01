Тюменские десантники-пожарные в Якутии создают минполосы с помощью взрывчаток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 десантников-пожарных из Тюменской области помогают якутским коллегам в тушении лесных пожаров. С начала командировки они тушат пожары в Усть-Майском районе.

По информации регионального департамента лесного комплекса, огнеборцы используют взрывной метод прокладки минполос. Взрывные работы выполняют специалисты Федеральной службы авиалесоохраны. Тюменские десантники-пожарные помогают им доставлять на место оборудование и снаряжение.

"Применение взрывного метода значительно ускоряет работу по локализации пожара в сравнении с ручным способом прокладки минполос. После взрыва получается готовая минерализованная полоса, от которой уже можно делать отжиг. В горных условиях, когда поблизости нет воды, взрывчатка, конечно, эффективнее лопат", - рассказал инструктор ПДПК уватского филиала Тюменской авиабазы Сергей Мацынин.

Тюменская команда участвует в тушении двух крупных лесных пожаров площадью 1500 и 8000 гектаров.